’Topbestuurders die banen schrappen moeten ook zelf salaris inleveren’

AMSTERDAM - Bestuurders van bedrijven die overheidssteun krijgen, mensen ontslaan of snijden in hun dividen, moeten zelf ook een offer brengen door bijvoorbeeld hun bonus over te slaan of voor minder salaris te werken. Dat schrijft Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers, in een brief aan alle beursgenoteerde bedrijven van Nederland.