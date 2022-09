Aon: dekkingsgraden pensioenfondsen flink gestegen

Lifestyle

Zoveel spaargeld hebben Nederlanders gemiddeld per leeftijd

Alles wordt duurder, dus een extra zakcentje is gewenst, voor zover dat mogelijk is. Hoeveel spaargeld hebben we eigenlijk? We doken in de meest recente cijfers van het CBS (oktober 2021) om erachter te komen hoeveel Nederlanders gemiddeld hebben gespaard per leeftijd.