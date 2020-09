Beurs Nxchange stapt met crowdfunder in duurzame beleggingen

Die samenwerking maken de bedrijven vrijdag bekend.

Met een notering op mkb-beurs Nxchange kunnen deze beleggingen actief worden verhandeld.

Zonneparken

Het eerste gezamenlijke project is een beursgenoteerde ’groenobligatie’, tot €2 miljoen, uitgegeven door First Green Capital Investments, de ontwikkelaar van zonneparken in de Duitse energiemarkt. Beleggers kunnen zich vanaf €500 inschrijven op de tienjarige lineaire groene obligaties, met een belofte van jaarlijks 4,5% rendement.

De platforms zien veel meer groei in de energietransitie komende jaren en de ontwikkeling van een duurzamere economie. „Een duurzamere economie vergt enorme investeringen. De kapitaalmarkt speelt een grote rol voor de financiering”, aldus Nxchange en OnePlanetCrowd.

Er wordt een schifting gemaakt: beide platforms richten zich met name op het noteren van projecten waar institutionele beleggers ook in kunnen investeren. De samenwerking moet ertoe leiden dat de drempel voor bedrijven voor een notering wordt verlaagd.