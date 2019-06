'Juventus biedt 70 miljoen voor De Ligt'

De Nederlandse international zou in Italië jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen euro kunnen opstrijken.

De 'Oude Dame' veroverde de laatste acht jaar de landstitel in Italië. Met Ajax schakelde De Ligt afgelopen seizoen Juventus wel uit in de kwartfinales van de Champions League. Cristiano Ronaldo staat sinds één seizoen onder contract in Turijn en werd destijds voor 100 miljoen euro overgenomen van Real Madrid. Met de Portugese vedette heeft 'Juve' als grootste doel het winnen van de Champions League gesteld.

Onlangs vroeg Cristiano Ronaldo na afloop van de Nations League-finale tussen Portugal en Nederland (1-0) al aan De Ligt om naar Juventus te komen.