Heineken neemt Texelse Bierbrouwerij over

AMSTERDAM (ANP) - Heineken neemt zijn kleine branchegenoot Texelse Bierbrouwerij over. Die brouwer van speciaalbieren zoals het bekende Skuumkoppe was op zoek naar een strategische partner om te kunnen doorgroeien. Samen met Heineken zal de Texelse Bierbrouwerij gaan werken aan een betere beschikbaarheid in de horeca en groei van de productie.