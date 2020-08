Werkgever koos deze zomer voor vakantiekracht

Dat blijkt uit een analyse van vacatureplatform Indeed.

„Dit is hoogstwaarschijnlijk een direct effect van de coronacrisis”, denkt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. „In veel sectoren is het alsnog opeens aanpoten geworden met de drukte. In de horeca is het uiteraard druk sinds restaurants en cafés hun deuren weer hebben mogen openen. Normaal gesproken start de sector al eerder met het aantrekken van werknemers voor de zomerperiode, maar dit jaar is dat logischerwijs pas later op gang gekomen.”

Terrassen

Vissers denkt dat ondernemers voorzichtiger zijn geworden. „De terrassen zitten relatief vol, maar horecaondernemers weten natuurlijk simpelweg niet hoe lang de tap blijft stromen.” Ook schoonmaakbedrijven zochten relatief veel naar vakantiekrachten, net als bijvoorbeeld Zeeman en McDonald’s.

Indeed ziet dat werkzoekenden ook meer geïnteresseerd zijn in vakantiebaantjes als verkoper, huishoudelijk medewerker en schoonmaker. „Het zou kunnen dat jongeren ervoor hebben gekozen dit jaar niet op vakantie te gaan en daarom banen zoeken die snel ingevuld kunnen worden.”