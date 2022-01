Premium Het beste van De Telegraaf

Vraag en antwoord Werkvraag: moet ik 70-jarige in vaste dienst nemen?

Onze leraar Nederlands is 70 jaar. Hij werkt twee dagen per week met plezier. We willen graag nog een jaar met hem door. Maar in juni loopt zijn vierde jaarcontract af en kan ik hem geen nieuw jaarcontract aanbieden. Welke mogelijkheden zijn er nog?