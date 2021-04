Chips in trek op hogere beurs

De AEX staat om tien voor elf 0,8% hoger op 714,1 punten, na aan het begin van de handelsdag op 717,7 punten te hebben gepiekt. De AMX klimt 0,9% naar 1048,1 punten.

De overige Europese beursgraadmeters zetten hun opmars eveneens voort. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 1%, 0,8% en 0,5%.

De Dow Jones-index en de Nasdaq-index klommen maandag 1,1% respectievelijk 1,7%. Beleggers reageerden op een meevallend arbeidsmarktrapport dat vrijdag uitkwam. Het aantal banen steeg in maart met 916.000, terwijl op een toename van 600.000 was gerekend. De indexfutures wijzen op een licht lagere opening van de beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

De Aziatische markten lieten vanochtend een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot 1,3% lager.

De Johns Hopkins-universiteit meldt dat het aantal officieel vastgestelde coronabesmettingen is gestegen tot 132 miljoen wereldwijd en bijna 2,9 miljoen mensen aan het virus zijn overleden. Het voorspoedige verloop van de vaccinatiecampagne heeft het VK doen besluiten de maatregelen vanaf volgende week sterk te versoepelen. De meeste lidstaten van de EU blijven voorlopig nog in een strenge lockdown.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Besi met een winst van 3,3% bovenaan. Het bedrijf meldde dat zijn orderboek in de eerste maanden van het jaar ruimschoots verdubbeld is, vooral dankzij de sterke vraag naar chips voor toepassingen rond de snelle 5G-technologie en van de autosector. ING en Degroof Petercam spreken van een indrukwekkend tussentijds bericht. Branchegenoot ASMI pakt er 3,1% bij.

Staalgigant ArcelorMittal volgt met een vooruitgang van 2,7%.

Onderin staat Just Eat Takeaway met een verlies van 1,3%, waarschijnlijk nog altijd in reactie op de dramatische beursgang van de Britse concurrent Deliveroo van vorige week. Uit een enquête van analist Corné van Zeijl (Actiam) blijkt dat de maaltijdenbezorger ook weinig geliefd is bij beursexperts.

De investeerder in techbedrijven Prosus zakt 1,2%.

Bij de middelgrote fondsen gaan staalproducent Aperam en Basic-Fit met plussen van 3,7% respectievelijk 3,6% aan kop.

Maritiem dienstverlener Boskalis pakt er 1,5% bij. De Duitse zakenbank Berenberg heeft het koersdoel tot €28 verhoogd bij een gehandhaafd houdadvies.

Air France KLM zakt 0,7%. De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord met maximaal €4 miljard aan extra steun voor de Franse dochter. De herkapitalisatie omvat de omzetting van de reeds door toegekende Franse staatslening van €3 miljard in aandelen of obligaties. Daarnaast gaat de luchtvaartmaatschappij voor €1 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven.

De in de AScX-index opgenomen it-dienstverlener Ordina klimt 3,2%, na door de Frans-Duitse zakenbank Oddo BHF op de kooplijst te zijn geplaatst.

