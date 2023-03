Geplaagde First Republic Bank krijgt lucht: banken VS storten $30 miljard bij

Op de beurs lukte dat, want waar First Republic vroeg op de handelsdag donderdag ruim een derde verloor, sloeg de stemming om toen de eerste geruchten over de reddingsactie uitlekten. Toen de actie officieel werd, stond First Republic Bank snel meer dan 12 procent hoger.

JPMorgan, Bank of America, Citi en Wells Fargo storten elk 5 miljard dollar op rekeningen bij First Republic. Goldman Sachs en Morgan Stanley maken beide 2,5 miljard dollar over en PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Truist, US Bancorp en State Street voegen daar elk 1 miljard dollar aan toe. De bedragen blijven zeker 120 dagen op rekeningen bij First Republic staan.

De steunactie is vermoedelijk gecoördineerd door de Amerikaanse overheid. Volgens persbureau Bloomberg ontmoette topman Jamie Dimon van JPMorgan de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen donderdag om over First Republic te spreken.