Zakenman Jacob Gelt Dekker overleden

Gelt Dekker was opgeleid als tandarts, maar maakte als ondernemer zijn fortuin met de fitnessketen Splash en de foto-ontwikkelservice One Hour Photo Service die hij oprichtte. Ook bouwde hij Budget-Rent-A-Car uit tot een grote keten in de Benelux.

De laatste twintig jaar leefde Gelt Dekker op Curaçao, waar hij onder meer investeerde in de ontwikkeling van de historische wijk Otrabanda in Willemstad. Gelt Dekker overleed in zijn huis in Florida.