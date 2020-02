Column: Trump zet Huawei extreem onder druk

Heeft het zin om Huawei helemaal af te sluiten van de Verenigde Staten? Ⓒ REUTERS

Toen ik Nancy Pesoli, de Amerikaanse voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, achter Trump zijn toespraak zag verscheuren dacht ik: dat zijn geen vrienden. Afgelopen weekend was Pelosi in München, waar ze hartstochtelijk Trumps ideeën over de blokkade van Huawei verdedigde.