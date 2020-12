Ook witwasproblemen bij Japanse Brexitvangst

Dat blijkt uit een zogenoemde aanwijzing die DNB dinsdag aan MUFG Bank heeft gegeven vanwege overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het ontbreekt bij de Japanse bank sinds 2016 aan een adequate systematische integriteitsrisicoanalyse. Die speelt bij banken een centrale rol bij het borgen van een integere bedrijfsvoering. Verder rammelt het bij MUFG Bank aan goede controle van verdachte transacties.

Dat laatste is wellicht het meest pijnlijke punt. Eerder ging nog de vlag uit toen MUFG Bank besloot de Europese divisie uit Londen door de Brexit naar Amsterdam over te hevelen. De bank gold toen als een van de grootste Brexitvangsten voor Nederland.

Het al sinds 1972 in Nederland opererende kantoor van de Japanse bank gebruikt een door de Britse divisie ontwikkeld en bediend geautomatiseerd transactiemonitoringssysteem. De manier waarop het systeem punten aan risico’s toekent noemt DNB ‘onduidelijk en in sommige gevallen onlogisch’.

Door de aanbeveling houdt DNB scherper toezicht op voorgeschreven verbeteringen bij MUFG Bank. Er is inmiddels een herstelprogramma opgestart.

Diverse banken in Nederland liepen de afgelopen jaren deuken op door witwasproblemen. ING schikte jarenlange tekortkomen voor een recordbedrag met de Fiod, die nog altijd onderzoek doet naar problemen bij ABN Amro. Rabobank werkt nog aan een opdracht van DNB om oude klantdossiers in orde te maken.

DNB deelde dinsdag ook een boete van €2,5 miljoen uit aan MUFG Bank. Dit was vanwege een blootstelling van meer dan 25% op het kantoor in Londen. Hiermee kon de Nederlandse divisie onderuit worden getrokken als de divisie in Londen per abuis in financiële problemen zou komen.