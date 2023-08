’Ik wil laten zien hoe mooi het horecavak is’

Deze gastvrouw van restaurant De Swarte Ruijter (*) in Holten legde onlangs met succes haar Meesterproef af bij de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).

,,Het is de hoogst haalbare erkenning van ons vak”, zegt de nieuwe Meester Gastvrouw er zelf over. ,,Je moet natuurlijk een aantal jaren ervaring hebben en heel wat diploma’s op zak hebben. Maar ik dacht: ’Er ontbreken nog een paar cursussen’ want ik wilde het goed verantwoorden voor de SVH-commissie. Zodoende kostte het me drie jaar.”

Het geeft haar persoonlijke voldoening, maar er speelt nog meer mee: ,,Ik wil graag laten zien, hoe mooi het vak is. Ook aan jongeren, zoals op de afdeling van de Cas Spijkers Academie, hier vlakbij in Almelo.”

Veel horeca-zaken zijn immers minder dagen in de week open dan vóór de coronatijd, omdat ze niet genoeg personeel kunnen vinden. Een baan in een restaurant, hotel, of café zou te weinig aantrekkingskracht hebben, vooral onder jongeren. Terwijl er in haar ogen genoeg mogelijkheden zijn om door te blijven groeien.

,,We zien het nog te vaak als een bijbaan die je tussen ‘echte’ banen in hebt. De Meestergastvrouw titel maakt duidelijk dat het een prachtig en breed vak is waarin je nooit bent uitgeleerd en waarin je een leven lang carrière kunt blijven maken”, merkt de achtste Meester Gastvrouw van Nederland.,,Het is belangrijk dat er boegbeelden zijn.”

Esther begeleidde een jonge vrouw uit haar team om leerling-gastvrouw te worden, ofwel: SVH Gezel Meester Gastvrouw. ,,Daar leerde ik samen met haar enorm veel van”, kijkt ze terug. ,,Ik voelde dat ik de eerste stappen in de richting van mijn eigen ontwikkeling had gezet, naar mijn opleiding tot Meester Gastvrouw.”