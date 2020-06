BoE adviseert Britse banken: sta klaar voor mogelijk harde Brexit

In een verklaring liet de BoE weten dat de huidige Brexit-onderhandelingen over een toekomstige economische relatie mogelijk kunnen gaan vastlopen. Britse banken moeten zich volgens de BoE daarop in de komende maanden gaan klaarstomen.

Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat de nieuwe BoE-voorman Andrew Bailey Britse banken zou hebben opgeroepen om stappen te maken voor een scenario van een harde Brexit.

De onderhandelingen verlopen vooralsnog zeer moeizaam. Vooral de korte tijd waarin de Brexit-deal moet worden afgesloten tussen beide partijen lijkt een groot struikelblok.

Het onzekere economische klimaat in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de gesprekken.