Koude douche bij oversluiten hypotheek: boete van €16.000

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Het ondertekenen zonder eerst goed te lezen bleek kostbaar. Ⓒ Getty

Amsterdam - Het belang van het goed lezen van de kleine lettertjes in een contract werd een klant van de SNS bank maar al te duidelijk. Nadat een stel een adviseur in arm nam en besloot de bestaande hypotheek bij de SNS over te sluiten, was het nieuwe contract minder gunstig dan ze dachten. Maar daar kwamen ze later pas achter, met een flinke boete tot gevolg.