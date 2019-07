ABN Amro: huizenprijzen slechts licht omhoog

Het Economisch Bureau van de bank gaat nu uit van een stijging met 3% in 2020. Dat is nog slechts tweemaal de inflatie die voor komend jaar wordt verwacht. Eerder voorspelde ABN Amro een huizenprijsstijging met 4% voor 2020.

De onderzoekers constateren dat de ergste spanning op de woningmarkt inmiddels achter ons ligt, na een prijspiek van 9,5% in november 2018. Voor dit jaar verwacht ABN Amro een huizenprijsgroei van 6%.

Ook het aantal woningtransacties neemt af. Dat waren er dit jaar tot en met mei 216.000, een daling van 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Minder betaalbaar

Het probleem zit in volgens ABN Amro onder meer in de afnemende economische groei. Die bedroeg in 2018 nog 2,5% en zal naar verwachting halveren door de opgelaaide internationale spanningen en verzwakte wereldhandel. „Gezinnen en bedrijven zijn door alle onrust minder positief over de toekomst. De economische groeivertraging heeft haar weerslag op de woningmarkt”, aldus het rapport.

In de grote steden is volgens de onderzoekers een extra probleem doordat de woningen minder betaalbaar zijn geworden. „Dit geldt met name voor starters die hun hypotheek volledig moeten aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De druk op de betaalbaarheid en de beperkte beschikbaarheid van koopwoningen temperen het woningmarktvertrouwen.”

Stimulans

Een opwaartse stimulans voor de huizenprijzen blijft komen uit de almaar groeiende behoefte aan woningen. ABN Amro schat het huidige woningtekort op 294.000. Dat zal volgens de economen stijgen naar 585.000 in 2030.