Zegetocht Amazon levert ook rijkste vrouw op

Scott wist met een vermogen van $66,4 miljard nipt de koppositie te krijgen bij de vrouwelijke miljardairs, zo komt naar voren uit de dagelijk bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg. Françoise Bettencourt Meyers, die momenteel $66,3 miljard in bezit heeft , moest de troon afstaan. In de volledige lijst met grootverdieners is Scott terug te vinden op de twaalfde plaats.

Na de scheiding in 2018 kreeg Scott een kwart van het totale aandelenpakket van Bezos in Amazon toebedeeld. Dit jaar alleen al is zij daardoor bijna $30 miljard rijker geworden.

Scott zit echter bepaald niet op haar geld. Vorige mand liet zijn nog weten in totaal voor $1,7 miljard aan 116 goede doelen te hebben weggegeven. Het ondersteunen van gelijkheid en democratie speelden daarbij een belangrijke rol.Tegelijkertijd liet zij weten om de naam Bezos niet langer te gebruiken.

Bezos is na zijn scheiding niet bij de pakken gaan neerzitten. Met zijn ambiteuze strategie timmerde Amazon flink aan de weg in de voorbije jaar. De uitbraak van de coronapandemie heeft zijn bedrijf nog meer in de kart gespeeld doordat consumenten massaal online producten zijn gaan kopen.