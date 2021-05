Zo gaan cybercriminelen te werk – en dit kun je ertegen doen

Hou rekening met cybercrime, kwaadwillenden worden steeds slimmer. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Via mail of de telefoon proberen onzichtbare criminelen je geld afhandig te maken – en daar verzinnen ze steeds nieuwe, listige trucs voor. Een bericht over een Leids stel dat werd opgelicht door een fraudeur die zich voordeed als hun dochter, zorgde woensdag voor een vloedgolf aan reacties van Telegraaf-lezers die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit zijn volgens de Fraudehelpdesk de meest voorkomende vormen van oplichting, en hoe je ze kunt herkennen.