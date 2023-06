Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Met praten wordt het meeste geld verdiend

Door Jaap van Duijn

Kantoorpersoneel geniet van de lunchpauze op de Amsterdamse Zuidas Ⓒ FOTO ANP/HH

Vorige week maakte het CBS bekend dat de industriële productie in Nederland in april met 12% was gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Nu was april 2022 toevallig wel net een piekmaand, maar toch, 12% in een jaar tijd eraf is historisch gezien erg veel. Afgezien van de coronaterugval van 2020 kom je dan uit bij jaren als 2008 (kredietcrisis) en 1974 (eerste oliecrisis). Geen prettig perspectief.