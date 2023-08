Zo blijf je goed slapen tijdens onrustige aandelenmarkt

Het zijn slechte tijden voor beleggers. De aandelenbeurzen zijn de afgelopen weken duidelijk weggegleden. Dat komt omdat centrale banken zich zorgen blijven maken over de hoge inflatie, wat de obligatierentes verder heeft opgejaagd, en door verontrustende berichten uit China. Met de traditioneel minder sterke beursmaanden september en oktober voor de boeg zou de onrust voorlopig kunnen aanhouden. Nu massaal verkopen in de hoop aandelen later goedkoper terug te kunnen kopen raden experts af. Wel hebben zij adviezen hoe je bij eventueel aanhoudende onrust goed kunt blijven slapen.

Ⓒ ANP/HH