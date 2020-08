Varend theater steunt ondernemers

Harm ter Halle (l.) en Joris Maussen van Wonderbus. Ⓒ Eigen foto

Ondernemers in cultuur, horeca en vervoer zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Het Rijdend en Varend Theater van Wonderbus wil daar wat aan doen. Groepen collega’s of vrienden kunnen samen een bus of boot huren met entertainment met hapjes en drankjes van lokale horecabedrijven.