Uitstoot boeren Rabobank in Nederland daalt, maar totale emissie neemt toe

Rabobank probeert steeds beter in kaart te brengen hoeveel CO2 klanten uitstoten. De bank wil tegen 2050 klimaatneutraal opereren. „Het is belangrijk op te merken dat deze uitkomst uitsluitend het resultaat is van het meten van de geschatte emissies van leningen en investeringen”, licht Rabobank toe in het rapport. „We zijn niet in staat om de uitstoot van onze klanten direct te beheersen.”

De uitstoot van de Nederlandse boeren die klant zijn van de Rabobank daalde in 2021 met 10% op jaarbasis. Maar het totaalbedrag dat de van huis uit boerenleenbank uit heeft staan bij Nederlandse veehouders nam ook af. In 2020 was dat €12,9 miljard en in 2021 nog €12,4 miljard – een daling van 4%.

Leningen

De totale emissies van leningen en investeringen van alle klanten van Rabobank bij elkaar namen in 2021 toe tot 51,5 megaton broeikasgassen wereldwijd. Een jaar eerder was dat 46,3 megaton. Ter vergelijking: volgens het CBS was de totale uitstoot in Nederland in 2021 zo’n 168 megaton. De toename komt vooral doordat Rabobank nu van meer sectoren een inschatting heeft gemaakt. Niet 80% maar 87% van het portfolio van de bank is nu meegenomen. De sectoren die het meest uitstoten zoals landbouw, energie en mijnbouw zijn allemaal in beeld. De resterende groei wordt toegeschreven aan de groei van de portefeuille en het marktaandeel in het buitenland.

Rabobank schrikt niet van de toename. „Voor een transitiebank is het niet ongebruikelijk dat emissies van leningen en investeringen tijdelijk stijgen”, aldus de bank. „Het is onze rol om de transitie van de bedrijfsprocessen van onze klanten van hoge naar lage uitstootoplossingen te financieren.”

Stikstof

Rabobank zit ook aan tafel bij de gesprekken om te komen tot een landbouwakkoord. Dat gaat niet over CO2-uitstoot maar over stikstof. Interim-topman Bas Brouwers wilde vorige maand niet zeggen wat de inzet is van zijn bedrijf bij die discussies. Hij hoopt in ieder geval dat er een „eerlijke vergoeding” komt voor boeren die stoppen. „We hopen een oplossing te vinden voor de boeren zodat het klimaat in de toekomst minder wordt belast”, zei hij.

De bank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland en er is jarenlang ingezet op schaalvergroting. Deze week lag de bank nog onder vuur van milieuactivisten. „Laat Rabobank betalen voor de stikstofcrisis”, was te lezen op posters die Greenpeace op tientallen bankkantoren plakte. Ook demonstreerden activisten demonstreerden voor het hoofdkantoor in Utrecht.