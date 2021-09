Premium Het beste van De Telegraaf

Zakennomade en miljardair Remon Vos op jacht in Oost-Europa

Remon Vos (rechtsvoor) dinsdag bij de Gulfstream van CTP in Cluj Ⓒ De Telegraaf

Boekarest - De Groningse miljardair Remon Vos (51) blijft onvermoeid doorwerken aan zijn imperium in Oost-Europa. De ondernemer was tot voor kort een grote onbekende in de Nederlandse zakenwereld. In de jaren negentig verkaste hij naar Tsjechië om daar bedrijfsvastgoed te ontwikkelen. In maart ging zijn bedrijf CTP naar de beurs in Nederland en is inmiddels €8 miljard waard.