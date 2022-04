Premium Het beste van De Telegraaf

Hogere kosten brouwer door oplopende energie- en graanprijzen Biertje duurder? ’Dan met sixpack naar het park’

Door onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

De bierprijzen rijzen de pan uit. Biergigant Heineken maakte gisteren bekend de inkoopprijs van een liter bier omhoog te gooien en naar verwachting zullen andere bierbrouwers snel volgen. Niet alleen de horecaondernemer vangt de klappen op, maar ook de consument zal de prijsverhoging in de portemonnee voelen. In maart 2022 betaalde de consument gemiddeld voor een biertje 2,77 euro. Hoeveel de consumentenprijs nu oploopt zal per gelegenheid verschillen, dat-ie omhooggaat is zeker.