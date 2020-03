Uber blokkeert chauffeur met coronavirus

Uber-chauffeurs die besmet zijn wordt gevraagd zichzelf te isoleren en niet meer te werken. Wie dan geblokkeerd wordt voor het rijden van nieuwe ritten en thuis moeten afwachten, krijgt de komende veertien dagen doorbetaald, stelt het bedrijf. „We hebben al Uber-partners geholpen in sommige getroffen gebieden.”

Tijdelijk

Het gaat volgens een verklaring van Uber in Nederland om een tijdelijke maatregel. De accounts van chauffeurs worden opgeschort, aldus het concern.

In de aankondiging stelt het bedrijf dat niet alle chauffeurs, ontsmettingsmiddelen hebben gekregen om hun auto schoon te houden. „De voorraad is erg beperkt, maar we werken samen met fabrikanten en distributeurs om zoveel mogelijk voorraad te ontvangen”, aldus Uber. „We geven prioriteit aan de distributie naar Uber-partners in steden met de grootste nood.”

Op medisch advies

Het wereldwijd werkende Uber, dat klanten via zijn app in bijna zeventig landen met chauffeurs verbindt, zegt voor de selectie voor deze blokkade rond de klok samen te werken met alle overheids- en gezondheidsorganisaties.

„In samenwerking met hen kunnen we de accounts van passagiers of Uber-partners waarvan bekend is dat ze zijn besmet of eraan zijn blootgesteld tijdelijk blokkeren”, stelt het concern. „We overleggen ook met een epidemioloog om er zeker van te zijn dat onze inspanningen als bedrijf gebaseerd zijn op medisch advies.”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het coronavirus woensdag tot wereldwijde pandemie verklaard.

Uber bevestigt ook meldingen te hebben gekregen dat chauffeurs die hebben gediscrimineerd „in verband met de huidige situatie”, waarbij passagiers zouden zijn geweigerd.