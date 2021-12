Beursblog: ’AEX begint somber aan nieuwe handelsweek’

Door Mark Garrelts

De AEX is op weg om maandag flink lager uit de startblokken te komen in navolging van zwakke gang in Azië. Beleggers kruipen in schulp vanwege de toegenomen zorgen over de omicron-variant die in steeds meer landen aan een opmars bezig is met nieuwe lockdowns tot gevolg.