Beursblog: AEX duikt omlaag bij weekstart; Besi onderuit na domper

Door Mark Garrelts

De AEX is fors lager uit de startblokken gekomen in navolging van zwakke gang in Azië. Beleggers kruipen in schulp vanwege de toegenomen zorgen over de omicron-variant die in steeds meer landen aan een opmars bezig is met nieuwe lockdowns tot gevolg.