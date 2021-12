Beursblog: Zorgen over omicron zetten Damrak in het rood

Beleggers kruipen verder in hun schulp in reactie op de opgelaaide onzekerheid over de uitvoering van de omvangrijke stimuleringsplannen van Biden die op losse schroeven zijn komen te staan.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag ook lager geopend vanwege toenemende zorgen over strengere coronamaatregelen wereldwijd.

Als de beursblog nict zichtbaar is, klik dan op deze link.