Telefoontjes bij KvK door het dak na nieuwe lockdown

Ondernemers kunnen bij de KvK terecht voor hulp en advies. Maar ook voor gewoon een luisterend oor in barre tijden, zo ook bij de nieuwe lockdown. „Wat we altijd doen: direct opschalen na een persconferentie”, blikt Magré terug. „Iedereen wordt uit z’n projecten getrokken, we zitten op zulke dagen echt met z’n allen achter de telefoon om zoveel mogelijk ondernemers zo goed mogelijk te kunnen helpen. We willen ze niet laten wachten. Het is voor hen al moeilijk genoeg.”

De KvK is door de overheid aangewezen als eerstelijns aanspreekpunt voor ondernemers. „Dat kunnen we ook zijn”, zegt Magré. „We leveren maatwerk. Aan de inschrijving in het Handelsregister kunnen we precies zien hoe lang iemand ondernemer is en in welke sector. Dus dan ga je kijken: wat zijn je rechten, voor welke steunmaatregelen kom je in aanmerking. En bij wie moet je daarvoor wat aanleveren.”

Vanuit het KVK Adviesteam is er diep respect voor de ondernemers, stelt Magré. „Er is een enorme flexibiliteit en veerkracht. De meeste vragen gaan nu over: mag ik open, en wat mag ik dan wel en niet. Reparatie mag, verkoop niet. Ik sprak een schoenhersteller die inleverpunten heeft in winkels. Die winkels zijn gesloten nu. Hij mág werken, maar kan dat dus niet. Hij valt buiten de boot, krijgt geen steun. Dat zijn moeilijke gesprekken. De emoties zijn soms heftig.”