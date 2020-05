’Nederlanders boeken weer Airbnb in eigen land’

„Een sterker herstel dan we twee weken geleden hadden voorspeld”, zegt ceo Brian Chesky tegen de Financial Times. Toch maakte Airbnb gisteren bekend bijna tweeduizend medewerkers te ontslaan, een kwart van het personeelsbestand.

De omzet van Airbnb zakte uiteraard in toen verschillende landen in lockdown gingen. Maar inmiddels beginnen we weer na te denken over vakantie in eigen land. Het aantal binnenlandse boekingen was in april 80% van dat wat ze vorig jaar april waren. In Denemarken was dit zelfs 90%.

Zoeken met data

Volgens Chesky zoeken ook meer mensen op het platform naar een accommodatie die op bepaalde data beschikbaar zijn, en dat is volgens hem een indicatie dat ze willen gaan boeken.

Ook in China durven mensen weer te reizen. In april weren twee keer zo veel boekingen gemaakt als in maart, 60% daarvan was voor een woning binnen 200 mijl (320 km) van de woonplaats.

Alle gasten die vanwege de coronacrisis hun boeking bij een Airbnb moesten annuleren, kregen van het bedrijf vrij snel hun geld terug. Na kritiek besloot Airbnb ook verhuurders een vergoeding te bieden voor hun misgelopen inkomsten: zij kregen 25% van de boeking uitbetaald.