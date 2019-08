Grondstoffenreus Rio Tinto is dividendkoning

De Zwitserse voedingsgigant Nestlé zit ook bovenaan in de lijst met bedrijven die aandeelhouders het meest uitbetalen. De Sberbank of Russia, de grootste bank in Rusland, is verrassend goed voor derde positie.

Het Franse farmacieconcern Sanofi valt net buiten de top drie, terwijl de Duitse verzekeraar Alliance bij de grootste vijf dividendbetalers wereldwijd terug is te vinden.

Olie- en gaskolos RD Shell die vorig jaar nog net in de top-tien was te vinden, valt met een elfde plek in 2019 buiten deze selecte groep.

Volgens Janus Henderson begint de vertraging van de wereldeconomie langzamerhand effect te hebben op de dividenden. De vermogensbeheerder wijst er op dat in Nederland uitgezonderd AkzoNobel er geen sprake was van dividendverlagingen.