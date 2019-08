Versnelling omzet en winst Ferrari

De omzet klom met 9 procent tot 984 miljoen euro en de nettowinst steeg met 14 procent tot 184 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. Ferrari had ook de wind in de rug door positieve wisselkoerseffecten. De wereldwijde leveringen aan klanten gingen met meer dan 8 procent omhoog tot 2671 bolides. Vooral in China deed het Italiaanse sportwagenmerk goede zaken. In Noord- en Zuid-Amerika daalden de leveringen.

Voor heel 2019 rekent Ferrari onder meer op een omzet van meer dan 3,5 miljard euro en een stijging van het bedrijfsresultaat. In mei presenteerde Ferrari zijn nieuwe plug-in hybride SF90 Stradale, ter ere van het negentigjarige bestaan van het bedrijf.