DEN HAAG - KLM heeft een deal gesloten met de pilotenvakbond VNV over de bezuinigingen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een groot steunpakket van de overheid. Ook minister Wopke Hoekstra (Financiën) is akkoord, melden Haagse bronnen.