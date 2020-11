Faillissement KLM afgewend door deal piloten

VNV is als laatste vakbond akkoord gegaan met een loonoffer voor de duur van de noodlening aan KLM die het kabinet bereid is te verstrekken. Dat meldt KLM. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij een beroep doen op de rest van het steunpakket van ruim 3 miljard euro om de coronacrisis door te komen. Details van de overeenkomst tussen de piloten en de KLM-directie zijn niet bekend gemaakt. In een brief naar leden stelt het VNV-bestuur op dat er nu duidelijk een einddatum is vastgelegd. Ook heeft de vakbond de ’geheime afspraken’ kunnen inzien.

„De afgelopen dagen zijn voor iedereen ongelooflijk intensief geweest, met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid”, zo wond topman Pieter Elbers van KLM er in een verklaring geen doekjes om. Zaterdag op 12 uur liep de deadline van KLM af ten aanzien van het verlengde loonoffer. Vorige week bleek dat de vakbonden nog een extra clausule moesten tekenen om zich voor vijf jaar aan loonmatiging te commiteren. Vakbonden FNV en VNV weigerden dat te aanvankelijk te doen. Maandag stemde vakbond FNV in met de langere periode van loonmatigingen. „Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht, zodat we gezamenlijk ons routenetwerk weer kunnen opbouwen voor onze klanten en de wereld met en via Nederland kunnen blijven verbinden”, zo stelt Elbers.

„Het is goed dat het gebeurd is”, verzucht minister Hoekstra dinsdagmiddag over het akkoord met de piloten. „Het was geen eenvoudige bevalling, dat hebben we allemaal gezien. Maar het is wel goed dat deze hobbel nu genomen is, want dan hebben we deze fase in elk geval weten af te ronden.”

’Einde van het begin’

Daarmee is het faillissement van KLM voorlopig afgewend, maar zijn de donkere wolken boven het bedrijf nog lang niet weggetrokken. „Het is een belangrijke stap, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Hoekstra. „Dit is niet het einde van het liedje, dit is het einde van het begin. Het echte werk moet nog gebeuren. Dat zal maanden, of zelfs jaren in beslag nemen.”

Hoekstra weet niet wat de piloten nou uiteindelijk over de streep heeft getrokken. „Dat zou u aan de KLM-directie moeten vragen. Ik begrijp dat men onderling nog een paar dingen heeft verduidelijkt. Maar inhoudelijk zijn de afspraken zoals de directie die ook met de vakbonden heeft gemaakt. Dat kan ook niet anders.”

De periode waarover KLM eerder met de bonden afspraken maakte, was korter dan de looptijd van het overeengekomen steunpakket. Hoekstra wilde de garantie dat het personeel inlevert zolang de luchtvaartmaatschappij aan het overheidsinfuus hangt. Mocht het onverwacht snel weer beter gaan en KLM in staat is de lening eerder af te lossen, dan vervallen ook de afspraken over loonoffers, aldus de minister.