ECB-president Lagarde: ’Ontevreden spaarders kunnen overstappen naar andere bank’

De president van de ECB ging daarmee in op de ophef die in Nederland is ontstaan, over de relatief lage spaarrentes bij grootbanken in Nederland. Letterlijk zei ze tegen presentator Twan Huys: „U kunt zeggen: als ik niet op een eerlijke manier gecompenseerd word dan ga ik naar de concurrent. En daar zijn er genoeg van.”

Langzaam stijgen

Huys confronteerde Lagarde met het zeer langzame stijgen van de spaarrentes bij de grote banken in Nederland. Dat terwijl een ING en ABN AMRO wel grote winsten maken en de ECB de rentetarieven sinds halverwege vorig jaar al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd in de strijd tegen de inflatie. Lagarde benadrukte dat het aan klanten zelf is om hun relatie met hun bank te bepalen.

Hogere rentes

In dit interview herhaalde Lagarde overigens dat de ECB nog niet klaar is met het verhogen van de rente in de eurozone. Daarvoor is de inflatie volgens haar nog te hoog. Ook gaf ze aan het goed te vinden dat minister van Financiën Sigrid Kaag onlangs banken heeft opgeroepen om hun spaarrentes meer te verhogen. In de ogen van Lagarde zou een dergelijke oproep wel meer bij de rol van Kaag passen, dan bij haar eigen rol als hoofd van de ECB.

Crises

„Ik bekijk het vanuit het oogpunt van financiële stabiliteit. We mogen er blij mee zijn dat de Europese banken de test van crises hebben doorstaan”, zei Lagarde ook. Ze wees erop dat enkele Amerikaanse banken en ook Credit Suisse eerder dit jaar wel gered moesten worden. Volgens de ECB-president staan „onze banken” er nog steeds goed voor. „Ze zijn niet zo winstgevend als grote Amerikaanse banken, maar ze zijn stabiel en dat is geruststellend.”

Lonen omhoog

Er is ook discussie over hoeveel de lonen omhoog kunnen. De vakbonden hanteren de laatste tijd hoge looneisen om te zorgen dat werknemers worden gecompenseerd voor de sterke toename van de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt. Ze wijzen erop dat veel bedrijven grote winsten maken. Lagarde snapt de opstelling van de bonden, maar legde uit dat bedrijven ook moeten kijken hoe ze met stijgende kosten omgaan en hoe ze een deel van hun marges wel of niet inzetten. „Het is aan de sociale partners om tot een overeenkomst te komen. Maar iedereen moet z’n steentje bijdragen. Niet alleen de consumenten, niet alleen de werknemers.”