Vakantiehuisje in Spanje lonkt extra door corona

In tijden van corona biedt een vakantiehuis meer veiligheid en rust. Ⓒ FOTO HH/ANP

Amsterdam - Vakantiehuizen waren in deze ’coronazomer’ razend populair, in tegenstelling tot hotels en campings. Geen vreemden die je kunnen besmetten, geen hinderlijke maatregelen. In Spanje verwachten ze daarom extra interesse voor een tweede huis.