Coronavirus stuwt verkoop merkloze middelen Novartis

Novartis sloot de meetperiode af met een winst van 2,2 miljard dollar hetgeen 16 procent meer was dan een jaar eerder. De omzet in de periode ging van 11,1 miljard dollar naar 12,3 miljard dollar. De kernwinst (core net income) kwam uit op 3,6 miljard dollar. Dit resultaat was hoger dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

Het Zwitserse bedrijf verwacht nog steeds dat de inkomsten dit jaar met 5 tot 9 procent , waarbij de kernwinst nog sneller zal groeien. Hier houdt Novartis rekening met een groei tot wel 12 procent.