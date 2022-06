Premium Het beste van De Telegraaf

Voor ondernemer is er meer dan alleen de bank: ’Er is geld in overvloed’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Mkb-ondernemers klagen steen en been dat ze geen financiering kunnen krijgen. Er gaan zelfs stemmen op voor een speciale mkb-bank. Maar is dit wel nodig? Want hoewel de grootbanken steeds vaker de hand op de knip houden bij kleine financieringsaanvragen, groeit het aantal alternatieve financiers. „Er is geld in overvloed. Mkb’ers moeten af van het traditionele beeld dat je voor geld naar de bank gaat”, stelt financieel expert Fons Huijgens.