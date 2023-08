Elektrische bussenbouwer Ebusco kan afspraken niet nakomen

Ebusco had eind juli zijn financiële verwachtingen over 2023 al naar beneden bijgesteld. De omzet in de eerste helft van dit jaar kwam uit op €41,7 miljoen. Dat is wel meer dan de €37,1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar, maar veel minder dan verwacht.

Verlies

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op €43,5 miljoen in de min. Dat was in de eerste zes maanden van 2022 nog een negatief bedrijfsresultaat van €15,2 miljoen. Het nettoverlies kwam uit op €35,8 miljoen.

Dat Ebusco in de eerste helft van dit jaar slecht gepresteerd heeft, wordt door Peter Bijvelds, ceo van Ebusco, volop beaamd. „We kunnen zonder twijfel stellen dat de eerste helft van 2023 teleurstellend was. Voornamelijk door de impact van verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan gekwalificeerd personeel bleven onze prestaties helaas achter bij de verwachtingen.”

Partners in buitenland

Om aan de financieringsbehoefte te voldoen, is Ebusco erin geslaagd €41,5 miljoen aan vers kapitaal te halen. Ebusco haalde in het tweede kwartaal van dit jaar een marktaandeel van 4,7% in de elektrische bussenmarkt en heeft een goed gevulde orderportefeuille van bijna 1800 bussen.

Om de impact van het personeelsgebrek en problemen in de toeleveringsketen te verminderen, probeert Ebusco de productiecapaciteit in het buitenland uit te breiden. De bussenbouwer heeft hiervoor samenwerking gezocht met bedrijven in Europa en Azië.

Het aandeel noteert woensdag 1,2% lager, en sinds 1 januari koerst het 41% lager in de smallcapindex die in deze periode 10,7% heeft gewonnen.