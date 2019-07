'Positief begin voor Damrak'

Op het Damrak staat Wessanen in de belangstelling. Het consortium onder leiding van investeerder PAI Partners doet een bod op alle aandelen van het natuurvoedingsbedrijf Wessanen. PAI maakte begin april al bekend dat het Wessanen wil inlijven. De overname wordt gesteund door het bestuur en de raad van toezicht van Wessanen.

De interesse van mogelijke kopers voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van kabel- en telecombedrijf Altice Europe is aan het afzwakken. Volgens persbureau Bloomberg heeft de Spaanse exploitant van zendmasten Cellnex Telecom na weken onderhandelen nog geen akkoord met Altice kunnen sluiten. Verder zouden de investeerders Antin Infrastructure en Cube Infrastructure Managers niet meer actief bezig zijn met een deal.

Fosun

In Londen gaat de aandacht uit naar Thomas Cook. Het Chinese conglomeraat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, overweegt een forse financiële injectie in de noodlijdende Britse reisorganisatie. Het zou in totaal gaan om 750 miljoen pond, omgerekend zo'n 834 miljoen euro, aan steun. Fosun heeft al een belang van ongeveer 18 procent in Thomas Cook en is daarmee de grootste aandeelhouder.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,3 procent tot 566,99 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 794,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren 0,3 procent. Wall Street eindigde overwegend hoger. De Dow-Jonesindex klom 0,9 procent tot een slotrecord van 27.088,08 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1274 dollar waard, tegen 1,1258 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 60,63 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 67,05 dollar per vat.