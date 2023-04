Magie van Zuiderzee blijft voortbestaan in jubilerend museum

,,Ons openluchtmuseum was bedoeld om de Zuiderzeecultuur te bewaren”, zei directeur Stephan Warnik op de opening van het feestjaar vanwege het 75-jarig jubileum. Huizen, schuren en kalkovens werden in hun geheel uit de plaatsjes rond de voormalige Zuiderzee hierheen gebracht of herbouwd.

De Marker fanfare Juliana bracht een vrolijke aubade aan het 75-jarige Zuiderzeemuseum. Ⓒ Foto De Telegraaf

De fanfare Juliana uit Marken kwam in klederdracht naar het Zuiderzeemuseum, onder wie Johan van Gerven, Hilda Korstman en haar dochter Rinske Korstman. Ⓒ Foto De Telegraaf

Ook een stoomwasserij, die gewoon functioneert, een visrokerij en een kerkje kwamen hierheen uit plaatsen als IJsselmuiden, Monnikendam en Hindeloopen. De straten, stegen, tuinen en paden: het lijken zwartwit-beelden die kleur krijgen als in een magische tijdmachine. Het ademt de sfeer van weleer die zodoende helemaal niet verloren is gegaan.

,,Destijds waren het krotten, die hierheen werden vervoerd”, zei Tanja Haseloo-Amsing, burgemeester van Oldebroek. ,,Maar als je het hier ziet staan, denk je: ’Hadden we het nog maar’.” Zij was de enige burgemeester die in kledingdracht kwam. ,,Voor mij wordt het ook steeds klaargelegd op Koningsdag”, zei Marian van de Weele, burgemeester van Waterland.

Burgemeesters v.l.n.r. Marjan van Kampen (Schagen), directeur Zuiderzeemuseum Stephan Warnik, Lilian Peters (loco Hollands Kroon) en Eddy Bilder (Zwartewaterland). Zittend vóór hen schikt Trijn Jongman (loco Steenwijkerland) nog even haar keten voor de foto. Ⓒ Foto De Telegraaf

De meeste burgemeesters hadden hun ambtsketen bij zich voor de gelegenheid, maar Peter van Asselt, locoburgemeester Bunschoten-Spakenburg, was een van de collega’s die er niet aan had gedacht. ,,Ik heb nog wel een ander kettinkje voor je”, lachte Haseloo terwijl ze reikte naar een gouden snoertje onder haar kanten kraag.

De herbouwde kalkovens uit Akersloot in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Ⓒ Foto De Telegraaf

Drie boegbeelden van de Spierdijker Dansgroep. Rosita Nollen (l.), Nel van Es (m.) en Anuschka Postma. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,De burgemeester van Enkhuizen moest toestemming geven, zodat de burgemeesters hun ambtsketens op zijn grondgebied konden dragen”, wist Marjan van Kampen, niet alleen burgemeester van Schagen maar ook voorzitter van het museum. ,,En de locoburgemeesters moeten hun burgemeester weer toestemming vragen.” Harmen Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk, maande iedereen: ,,Rijkswapen naar voren draaien en eigen gemeentewapen naar achteren!” Zo hoort dat op andermans terrein. ,,Dat heb ik van Femke Halsema geleerd.”

De cultuur van gemoedelijkheid is rond de voormalige Zuiderzee in ieder geval nog níet verdwenen.