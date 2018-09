Column: Waarom zover reizen om je geld te verliezen?

Er bestaat onder aandelenbeleggers namelijk maar weinig belangstelling voor Japan. Zo blijkt het gemiddelde bedrijf uit de MSCI Japan index (ca 300 grootste bedrijven) gevolgd te worden door ongeveer 2 analisten. Voor de Amerikaanse S&P500 is dat meer dan 20 analisten. Het is niet moeilijk om je dan voor te stellen dat er dan voor actieve aandelenbeleggers kansen ontstaan.

Lodewijk van der Kroft Ⓒ Comgest

Japan kenmerkt zich door een aantal structureel zwakke eigenschappen. Het land heeft nauwelijks grondstoffen, bevindt zich in een aardbevingsgebied, ziet haar bevolking snel vergrijzen en het land heeft vijandige buren zoals China en Noord-Korea.

Euvel Japan

De beleggingsfilosofie die wij hanteren is dat we beleggen in individuele bedrijven en die hebben hier zeker niet allemaal evenveel last van. Het grootste euvel van Japan was dat er tot voor kort weinig aandacht bestond voor de belangen van minderheidsaandeelhouders.

Eerdere bezoeken aan Japan hebben geleerd dat er onder premier Shinzo Abe belangrijke stappen zijn gezet op dit laatste punt. Steeds meer Japanse bedrijven hebben oog voor goede corporate governance, waardoor zij hun rendement op bedrijfsinvesteringen fors hebben kunnen verbeteren. Aandelenkoersen zijn minder hard gestegen en dit verklaart waarom wij diverse Japanse bedrijven zowel absoluut als relatief aantrekkelijk gewaardeerd vinden.

Daarom bezoeken we deze week Tokyo kort, om daarna door te reizen naar de hoofdstad van Zuid-Korea, Seoul. In een serie artikelen hoop ik u mee te nemen in mijn ervaringen van onze beleggersreis.

Opgeklommen

Zuid-Korea heeft in de tweede helft van de 20e eeuw een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een groeiproces dat door geen enkel ander land ooit eerder is geëvenaard. Het is zeker geen rechte lijn geweest, meerdere malen heeft het land tegenslagen gekend, maar dankzij de combinatie van een enorme ambitie om vooruit te komen en de bereidheid om zichzelf van tijd tot tijd opnieuw uit te vinden, is het land opgeklommen naar een welvaartsniveau vergelijkbaar met Spanje en hoger dan Griekenland, Portugal, Tsjechië en Polen.

Koreaanse bedrijven zijn er zich van bewust dat zij niet kunnen concurreren met het grote buurland China op het gebied van schaalvoordelen of lage productiekosten. Maar dankzij de enorme nadruk op scholing kan Zuid-Korea zich wel onderscheiden met haar efficiëntie en innovatiekracht.

Operationeel hebben bedrijven zoals bijvoorbeeld Hyundai en Samsung een enorme kwaliteitsslag weten te maken sinds de Azië-crisis in 1997. Het is daarom ook niet vreemd dat het land voor het vijfde achtereenvolgende jaar koploper is op de Bloomberg innovation index.

Kansrijke bedrijven

De achterliggende jaren waren wij zeer terughoudend met het selecteren van Koreaanse bedrijven via ons ‘bottom-up’ beleggingsproces. Koreaanse bedrijven hadden naar onze mening – net als in Japan – onvoldoende oog voor de belangen van minderheidsaandeelhouders. De rendementen op geïnvesteerd vermogen waren laag en de corporate governance liet vaak te wensen over.

Desondanks vond een aantal Koreaanse bedrijven hun weg naar onze portefeuilles, waaronder detailhandel Shinsegae, internetzoekmachine Naver en meer recent NCSoft, een fabrikant van computerspellen. Het zijn kansrijke bedrijven met goede marktaandelen en een bewezen groeimodel.

Vandaag de dag zien wij steeds sterkere signalen dat de sociale en politieke hervormingen in het land leiden tot behoorlijk ondernemingsbestuur en een omgeving waarin bestuurlijke overtredingen worden aangepakt. De veroordeling van de voormalige presidente Park Geun-hey spreekt wat dat betreft boekdelen.

Ik verwacht dat deze wijziging, op termijn, ten goede zal komen aan het rendement op geïnvesteerd vermogen van Koreaanse bedrijven, door gezondere kapitaalsstructuren en meer selectieve investeringsbeslissingen. Als stock picker zijn wij daarom enthousiast over de kansen die Korea biedt.

Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest, doet deze week verslag voor DFT van een beleggersdelegatie naar Japan en Korea. Hij en zijn reisgenoten spreken in Tokyo en Seoul met diverse analisten, bedrijven en politici om een betere indruk te krijgen van de kansen en bedreigingen voor Japanse en Koreaanse bedrijven. Comgest is een beheerder van € 28,2 miljard (per ultimo 2017) aan toevertrouwd vermogen.