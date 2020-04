Groeiend Fagron verlaagt het dividend

De omzet over de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 141,6 miljoen euro. Dat is een stijging van 16,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op autonome basis, dus gecorrigeerd voor de effecten van overnames of de verkoop van bedrijfsonderdelen, groeide Fagron met 6,9 procent.

De corona-epidemie heeft geleid tot een uitzonderlijk hoge vraag naar specifieke producten. Het gaat dan onder andere om bepaalde basale medische benodigdheden, zoals gels op alcoholbasis en grondstoffen voor paracetamol. Ook is de vraag naar chloroquine en hydroxychloroquine gestegen. Deze stoffen worden gebruikt voor een experimentele behandeling van Covid-19. Fagron verwacht tijdelijke tekorten voor een aantal van die producten, maar probeert deze zo beperkt mogelijk te houden.

Tegelijkertijd merkt Fagron dat de vraag naar bepaalde diensten afneemt. Dat komt doordat andere zorg in ziekenhuizen minder wordt uitgevoerd nu de Covid-19-epidemie veel aandacht opeist.

Fagron neemt voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het bedrijf de coronacrisis goed doorstaat. Om voldoende geld in kas te hebben, verlaagt het bedrijf zijn dividendvoorstel over 2019 van 0,15 euro per aandeel naar 0,08 euro per aandeel. Over 2018 werd nog 0,12 euro uitgekeerd. Daarnaast geldt een vacaturestop en worden bepaalde investeringen opgeschort.