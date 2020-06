Energierekening mkb’er kan duizenden euro’s omlaag

Ondernemer wil liefst naar het strand, maar energietarieven vergelijken bespaart geld voor rest van het jaar. Ⓒ FOTO ANDREY POPOV

Amsterdam - Veel ondernemers hebben het door de coronacrisis zwaar, maar kunnen fors besparen als ze tijdig overstappen van energieleverancier. Per 1 juli gaan nieuwe opzegtermijnen in. Ondernemers die hun contract niet wijzigen, betalen tot drie keer meer dan wat er aan actuele prijzen beschikbaar is.