Miljardenovername in mode: eigenaar Coach-handtassen koopt Michael Kors, Versace en Jimmy Choo

Dat Amerikaanse bedrijf is vooral bekend van de Coach-handtassen. Volgens deskundigen is de deal een teken dat de consolidatiegolf in de luxegoederensector nog lang niet voorbij is.

Tapestry legt 57 dollar per aandeel neer voor het in New York beursgenoteerde Capri. Dat betekent een premie van 65 procent ten opzichte van de slotkoers woensdag. „We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie onmiddellijke waarde oplevert voor onze aandeelhouders”, stelt Capri-topman John Idol in een verklaring.

Grote luxegoederenconcerns hebben de laatste tijd verschillende kleinere concurrenten ingelijfd, ondanks dat de vooruitzichten er niet beter op zijn geworden door de hoge inflatie.

Tom Ford gekocht

Zo nam cosmeticabedrijf Estée Lauder vorig jaar Tom Ford over voor 2,8 miljard dollar. Gucci-moederbedrijf Kering nam vorige maand een belang van 30 procent in het Italiaanse modehuis Valentino. Met die deal was 1,7 miljard euro gemoeid.

Kering kwam in juni ook overeen om parfummaker Creed over te nemen. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt.