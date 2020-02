China bedankt KLM voor mondkapjes tegen coronavirus

De Chinese ambassadeur in Nederland Xu Hong bracht maandag een persoonlijk bezoek aan president-directeur Pieter Elbers van KLM om hem te bedanken. Elbers en zijn voorganger Peter Hartman investeerden de afgelopen twintig jaar fors in de band met Volksrepubliek China. Hierdoor heeft KLM en haar partners China Eastern, China Southern en Xiamen Airlines een enorm luchtnetwerk kunnen opbouwen, met in totaal 57 vluchten per week. Momenteel hebben zij het hard te verduren, omdat de vluchten tot eind maart zijn opgeschort. De coronacrisis kost KLM volgens insiders ruim €15 miljoen per week. Voor de luchtvaartcombinatie Air France KLM is dat bedrag nu geraamd op €150 tot €200 miljoen.

Twee pallets

Vorig week overhandigde Elbers aan een vertegenwoordiging van China Eastern twee pallets met hulpgoederen, zoals mondkapjes en handschoenen voor China. Elbers over het bezoek van Xu: „Juist in dit soort moeilijke tijden moet je er zijn voor elkaar zijn. Daarnaast is ook de informatie die we van de ambassadeur kregen nuttig voor onze afwegingen met betrekking tot het later hervatten van de operatie richting het vasteland van China.” Vooralsnog vliegt KLM nog steeds op Hongkong en Taipei.

Vrees voor het verlies van het bestemmingennetwerk vanaf Schiphol richting heeft Elbers vooralsnog niet. KLM vloog rechtstreeks op acht bestemmingen in China. Om de landingsrechten te kunnen behouden, dient 80% van een ’slot’ gevlogen te worden. „In dit soort situaties is er een speciale regeling van de mondiale luchtvaartkoepel IATA van toepassing, waardoor we de landingsrechten vooralsnog niet kwijtraken”, zegt de KLM-topman desgevraagd.