Nederland voortrekkersrol bij Europese autoverkopen

Er werden in de laatste maand van het jaar dik 1,2 miljoen nieuwe personenwagens op kenteken gezet in de Europese Unie. Dat is bijna 22 procent meer dan een jaar eerder. In heel 2019 zijn er hierdoor ruim 15,3 miljoen auto's aan de man gebracht. Dat is dik 1 procent meer dan in 2018.

In november leek het er nog op dat de autobranche het jaar met een verkoopmin zou afsluiten. Afzwakkende economische groei en steeds strengere milieueisen drukken op de vraag naar nieuwe auto's. Vooral dieselwagens raken uit de gratie.

De sterke verkoopplus in december is onder meer te danken aan de Nederlandse markt. Hier werden ruim 42.000 auto's verkocht, goed voor een stijging op jaarbasis van bijna 114 procent. Vooral zakelijke elektrische auto’s waren gewild om verhoging van de bijtelling voor te zijn. Met ingang van 2020 is de bijtelling omhoog gegaan en zijn dit soort auto's opeens een stuk duurder geworden. Ook in Frankrijk en Zweden gingen de verkopen hard omhoog als gevolg van fiscale wijzigingen.