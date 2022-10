Tientallen FIOD-auto’s op weg voor groot Europees onderzoek

Een woordvoerder van het Europese Openbaar Ministerie (EPPO) bevestigt de actie, maar kan verder weinig kwijt. „Het enige wat ik kan zeggen, is dat er een aantal zoekingen wordt gedaan in Nederland in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie.” Ze zegt weinig meer te kunnen vertellen, omdat het onderzoek anders in gevaar zou komen: „Het is een groter Europees onderzoek met linken naar Nederland.”

Waar de FIOD-auto’s naar toe zijn gereden, is nog niet bekend. „Maar er worden nu zoekingen gedaan”, aldus de woordvoerder van EPPO.

In een eerdere versie van dit bericht stond dat het Europese OM zelf onderzoek had gedaan in het hoofdkantoor van de Belastingdienst. Die informatie van het ANP bleek niet te kloppen.