Analyse - Nederlands belang nauwelijks nog verdedigd

Inhalige aandeelhouders die louter oog hebben voor de korte termijn, zijn geen nieuw fenomeen. Ook in 1970 vond men dat daar paal en perk aan gesteld moest worden, en dus werd in Nederland de structuurvennootschap opgericht. Een bedrijfsvorm met een extra slot op de deur, in de vorm van meer bevoegdheden voor de raad van commissarissen, om de belangen van werknemers beter te beschermen en het voortbestaan van bedrijven op de lange termijn garanderen.