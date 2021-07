Plannen Timmermans maken tanken duurder: ’Mogelijk euro erbij aan de pomp’

Binnenland

Metro die op walvisstaart belandde, ’reed te hard en kon onvoldoende afremmen’

Het ongeluk waarbij een metro in Spijkenisse op 2 november vorig jaar door een stootblok reed, kon gebeuren doordat de maximumsnelheid te hoog was voor het opstelspoor en er onvoldoende afgeremd kon worden. Dat is de conclusie van het onderzoek dat vervoerder RET deed in Metropoolregio Rotterdam Den...